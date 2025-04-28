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08:53, 28 апреля 2025Россия

Российский командир раскрыл подробности боев за Горналь

Известия: На захват курского приграничья ВСУ отправляли элитные подразделения
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

На захват приграничный районов Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправляли элитные подразделения. Подробности боев за село Горналь раскрыл командир 22-го мотострелкового полка с позывным Апостол, пишут «Известия».

«Противник на данном направлении сосредоточил достаточно элитные подразделения. Мы говорим о 82-й десантно-штурмовой бригаде, силах специальных операций и ряде других воинских частей и соединений противника», — обозначил Апостол.

По словам российского командира, в курское приграничье были стянуты практически все основные силы ВСУ, в том числе и наемники. В частности, его полку удалось взять в плен нескольких поляков.

О возвращении последнего российского населенного пункта, остававшегося под контролем ВСУ — села Горналь — официально объявили в субботу, 26 апреля. Ранее российский командир рассказал о найденных после освобождения Курской области трофеях.

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