Известия: На захват курского приграничья ВСУ отправляли элитные подразделения

На захват приграничный районов Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправляли элитные подразделения. Подробности боев за село Горналь раскрыл командир 22-го мотострелкового полка с позывным Апостол, пишут «Известия».

«Противник на данном направлении сосредоточил достаточно элитные подразделения. Мы говорим о 82-й десантно-штурмовой бригаде, силах специальных операций и ряде других воинских частей и соединений противника», — обозначил Апостол.

По словам российского командира, в курское приграничье были стянуты практически все основные силы ВСУ, в том числе и наемники. В частности, его полку удалось взять в плен нескольких поляков.

О возвращении последнего российского населенного пункта, остававшегося под контролем ВСУ — села Горналь — официально объявили в субботу, 26 апреля. Ранее российский командир рассказал о найденных после освобождения Курской области трофеях.