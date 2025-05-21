На Украине женщина взорвала гранату во дворе дома

На юге Украины женщина взорвала гранату во дворе дома, погиб ребенок

В Николаевской области на юге Украины Женщина взорвала гранату, в результате погиб трехлетний ребенок. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что инцидент произошел в селе Комиссаровка. 41-летняя жительница села в состоянии алкогольного опьянения пришла к соседям с просьбой отвезти ее в магазин.

Когда женщине отказали, она ушла домой, однако позже вернулась с гранатой Ф-1. Она произвела взрыв во дворе дома, в результате погиб трехлетний сын соседей. Позже сама женщина также скончалась от полученных травм.

Ранее взрыв произошел в украинском городе Николаев на юге страны. По данным издания «Страна.ua», женщина с сумкой, внутри которой, предположительно, было взрывное устройство, подошла к группе сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), после чего произошел взрыв.