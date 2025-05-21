Кошкович: Европа и Украина не смогут смириться с поражением ВСУ

Европа и украинские власти не смогут смириться с поражением Вооруженных сил Украины (ВСУ), несмотря на тот факт, что это единственный путь улучшить ситуацию для Киева. Такое мнение выразил аналитик Центра фундаментальных прав в Венгрии Золтан Кошкович в своем аккаунте социальной сети Х.

«Единственный рациональный путь вперед в вопросе урегулирования — принять, минимизировать и смягчить поражение Украины в этом конфликте. Но Европа и Киев не смогут с этим смириться», — заявил эксперт.

Кошкович пояснил, что в то время, как европейские элиты пытаются обосновать свое политическое существование на Украине, физическое существование украинского лидера Владимира Зеленского «на самом деле зависит от того, насколько долго будет продолжаться кризис».

Ранее газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом умолял его не дистанцироваться от переговоров по урегулированию на Украине. Дополнительно отмечается, что европейские лидеры были поражены тем, что глава Белого дома отказался усилить давлению на Россию посредством санкций.