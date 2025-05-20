Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:08, 20 мая 2025Мир

Зеленский умолял Трампа об одной вещи

FT: Зеленский умолял Трампа не дистанцироваться от переговоров по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом умолял его не дистанцироваться от переговоров по урегулированию на Украине. Об этом сообщает газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«[Президент России Владимир] Путин рассказывал об итогах разговора более осторожно (...), в то время как Зеленский умолял президента США "не дистанцироваться" от усилий по обеспечению мира на Украине», — передает издание.

Также по данным газеты, европейские лидеры «были ошеломлены» итогами беседы Путина и Трампа, поскольку американский лидер не проявил желания оказывать давления на Россию.

Ранее стало известно, что европейские официальные лица и дипломаты оценили телефонный разговор Путина и Трампа как крупную победу для России, а также выразили опасения, что США могут отказаться от поддержки Украины.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров раскрыл детали вокруг звонка Путина Трампу

    Россияне бросились жаловаться на ипотеку

    Окоп с телами пытавшихся прорваться под Курск бойцов ВСУ сняли на видео

    Китай начал искать поддержку у бизнеса из Европы

    Депутат Рады обвинил офис Зеленского в образовании бюджетной дыры

    Российский боец СВО сбил украинский дрон и после ранения продолжил вести бой

    Каллас пожаловалась на отсутствие давления США на Россию

    Российские Т-90МС и УБИМ представят в Минске

    Россия резко нарастила закупки одного вида продукции из Южной Кореи

    Освободившимся из российских колоний пообещали помочь в сложной жизненной ситуации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости