Зеленский умолял Трампа об одной вещи

FT: Зеленский умолял Трампа не дистанцироваться от переговоров по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом умолял его не дистанцироваться от переговоров по урегулированию на Украине. Об этом сообщает газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«[Президент России Владимир] Путин рассказывал об итогах разговора более осторожно (...), в то время как Зеленский умолял президента США "не дистанцироваться" от усилий по обеспечению мира на Украине», — передает издание.

Также по данным газеты, европейские лидеры «были ошеломлены» итогами беседы Путина и Трампа, поскольку американский лидер не проявил желания оказывать давления на Россию.

Ранее стало известно, что европейские официальные лица и дипломаты оценили телефонный разговор Путина и Трампа как крупную победу для России, а также выразили опасения, что США могут отказаться от поддержки Украины.