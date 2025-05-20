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09:34, 20 мая 2025Мир

В Европе назвали разговор Путина и Трампа победой России

FT: В Европе назвали телефонный разговор Путина и Трампа крупной победой для РФ
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Европейские чиновники оценили телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа как крупную победу для России, а также выразили опасения, что США могут отказаться от поддержки Украины. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Телефонный разговор, прошедший 19 мая, представил собой крупную победу для президента России», — передает газета мнение нескольких европейских официальных лиц.

Также неназванный высокопоставленный европейский дипломат указал на то, что прошедшая беседа глав государств может сигнализировать о том, что Вашингтон «намерен отходить» от поддержки Киева. Он также посетовал, что при таком сценарии «военная помощь и финансирование Украины, а также попытки оказывать давление на Россию лягут только на Европейский союз».

Ранее стало известно, что европейские лидеры были ошеломлены тем, как Трамп описал свои договоренности с Путиным по итогам телефонного разговора. Они опасаются, что американский президент «продаст интересы Украины», чтобы как можно скорее остановить конфликт.

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