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05:12, 20 мая 2025Интернет и СМИ

В Европе испугались возможных уступок Трампа Путину по вопросу Украины

FT: Лидеры Европы ошеломлены тем, как Трамп описал договоренности с Путиным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Лидеры Европы были ошеломлены тем, как президент США Дональд Трамп описал свои договоренности с российским лидером Владимиром Путиным по итогам телефонного разговора. Об этом сообщила газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

В статье отмечается, что союзники Киева испугались возможных уступок главы Белого дома по вопросу Украины. Они опасаются, что американский президент «продаст интересы Украины», чтобы как можно скорее остановить конфликт.

«Один человек, знакомый с разговором, сказал, что лидеры [Европы] <...> были ошеломлены описанным президентом США содержанием того, о чем договорились стороны», — пишет издание.

По словам источников, европейские политики осознали неготовность Трампа усилить давление на Россию.

Американский президент проинформировал украинского коллегу Владимира Зеленского о звонке российскому лидеру, а также поставил в известность президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджу Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Финляндии Александра Стубба.

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