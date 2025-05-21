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13:01, 21 мая 2025Интернет и СМИ

На Западе рассказали о страхе ВСУ перед одним подразделением ВС России

Telegraph: Подразделение ВС России «Рубикон» вызывает страх у ВСУ
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетМинобороны

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российское элитное подразделение «Рубикон», с помощью дронов уничтожающее пусковые установки HIMARS, вызывает страх у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила британская газета The Telegraph.

В издании прокомментировали снятое в апреле видео, на котором Вооруженные силы (ВС) России уничтожили HIMARS в зоне спецоперации. «Сообщается, что атаку осуществил ​​"Рубикон", элитное кремлевское подразделение беспилотников, которого боятся украинские солдаты», — указали в западной газете.

«Рубикон» ведет охоту на самые ценные боевые активы Украины, отмечается в материале. «Есть признаки того, что это удается», — заявили в The Telegraph.

В издании также заявили, что «Рубикон» использует новый тип технологий и современную тактику.

Ранее Минобороны России показало, как дроноводы центра «Рубикон» уничтожили танк Leopard ВСУ. Кадры были сняты около населенного пункта Степановка на донецком направлении.

Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон» ведет разработку и тестирование перспективных БПЛА, а также готовит инструкторов и операторов, охотящихся на технику ВСУ в зоне спецоперации. О его существовании стало известно в октябре 2024 года.

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