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10:16, 14 мая 2025Бывший СССР

Минобороны показало охоту дрона на Leopard

Минобороны России показало кадры охоты дрона на танк ВСУ Leopard
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Российские войска с помощью беспилотника уничтожили танк Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры опубликовало Министерство обороны России в своем Telegram.

«Дроноводы Центра "Рубикон" уничтожили танк Leopard ВСУ около населенного пункта Степановка на донецком направлении», — сообщается в публикации ведомства.

Ранее российские войска с помощью дрона уничтожили бронетехнику ВСУ, находившуюся в гараже. В окрестностях населенного пункта Великая Писаревка в Сумской области ВСУ оборудовали подземный гараж, где разместили бронеавтомобили «Козак». Российской разведке удалось вскрыть объект противника.

До этого Минобороны показало водружение российского флага над поселком Новое в Донецкой народной республике (ДНР).

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