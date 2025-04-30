Минобороны показало поднятие российского флага над населенным пунктом в ДНР

Минобороны показало кадры водружения флага России над поселком Новое в ДНР

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России подняли российский флаг над поселком Новое в Донецкой народной республике (ДНР). Кадры водружения флага показало Министерство обороны РФ в Telegram.

Как рассказали в Минобороны России, в боях за населенный пункт участвовали штурмовики 144-й мотострелковой дивизии группировки войск «Запад». Они уничтожили украинскую боевую технику, огневые точки и командно-наблюдательные пункты при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В результате российским войскам удалось зайти на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) для проведения зачистки. Часть украинских бойцов сдалась в плен.

О взятии под контроль ВС России поселка Новое стало известно 30 апреля. В Минобороны также сообщили об ударах по бригадам ВСУ около Кировска в ДНР и в районе нескольких населенных пунктов в Харьковской области.