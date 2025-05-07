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18:18, 7 мая 2025Бывший СССР

Появились кадры уничтожения дроном бронетехники ВСУ

Появились кадры уничтожения дроном бронетехники ВСУ под Сумами
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Российские войска с помощью дрона уничтожили бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ), находившуюся в гараже. Кадры опубликовал Telegram-канал «Северный ветер».

Канал сообщил, что в окрестностях населенного пункта Великая Писаревка в Сумской области ВСУ оборудовали подземный гараж, где разместили бронеавтомобили «Козак», но российской разведке удалось вскрыть объект противника.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения склада ВСУ. Получив координаты, расчет гаубицы Д-30 уничтожил склад украинских войск, а пикап ВСУ атаковали сбросами с квадрокоптера.

До этого Минобороны показало кадры возвращения российских военных из плена. Их обменяли с Украиной по формуле «246 на 246».

Вот это да!
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