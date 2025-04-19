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20:42, 19 апреля 2025Россия

Минобороны показало кадры возвращения российских военных из плена

Минобороны РФ опубликовало видео возвращения 246 российских военных из плена
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Министерство обороны России опубликовало видео возвращения из плена российских военных, которых обменяли с Украиной по формуле «246 на 246». Соответствующие кадры ведомство разместило в своем Telegram-канале.

«Наши парни возвращаются домой!» — говорится в подписи к видео.

19 апреля Россия и Украина совершили обмен пленными, в рамках которого домой должны вернуться по 246 человек с каждой стороны. Кроме того, российская сторона в качестве жеста доброй воли передала Киеву 31 раненого военнопленного в обмен на 15 раненых российских военнослужащих.

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