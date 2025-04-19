Минобороны показало кадры возвращения российских военных из плена

Минобороны РФ опубликовало видео возвращения 246 российских военных из плена

Министерство обороны России опубликовало видео возвращения из плена российских военных, которых обменяли с Украиной по формуле «246 на 246». Соответствующие кадры ведомство разместило в своем Telegram-канале.

«Наши парни возвращаются домой!» — говорится в подписи к видео.

19 апреля Россия и Украина совершили обмен пленными, в рамках которого домой должны вернуться по 246 человек с каждой стороны. Кроме того, российская сторона в качестве жеста доброй воли передала Киеву 31 раненого военнопленного в обмен на 15 раненых российских военнослужащих.