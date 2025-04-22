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18:41, 22 апреля 2025Бывший СССР

Минобороны показало кадры уничтожения склада ВСУ

Минобороны показало кадры уничтожения склада и пикапа ВСУ в ДНР
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Военнослужащие 8-й гвардейской общевойсковой армии группировки российских войск «Юг» уничтожили склад боеприпасов и пикап Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Сухая Балка в Донецкой народной республике (ДНР). Кадры опубликовало Минобороны России в Telegram-канале.

Российская разведка обнаружила склад в заброшенном доме. Получив координаты, расчет гаубицы Д-30 уничтожил склад украинских войск, а пикап ВСУ атаковали сбросами с квадрокоптера.

Ранее Минобороны показало кадры возвращения российских военных из плена. Их обменяли с Украиной по формуле «246 на 246».

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