Нашествие сверчков-каннибалов началось в одной стране

KSTU: В США началось нашествие сверчков-каннибалов

Нашествие мормонских сверчков, которые известны тем, что практикуют каннибализм, началось в США. Об этом сообщает телеканал KSTU.

Сотни тысяч сверчков-каннибалов заметили в штате Юта на западе страны. Полчища насекомых обнаружили на шоссе, проходящем через городок Филмор в центре штата. Власти призвали водителей быть осторожными, так как дороги могут быть скользкими из-за тысяч раздавленных насекомых.

Местный домовладелец и бизнесмен Джед Кристенсен заявил, что был вынужден нанимать специалистов для обработки химикатами своего офиса и окрестных территорий. «Они просто отвратительны, и я не хочу, чтобы мои клиенты с ними сталкивались. Я все обрабатывал в прошлом году, но они вернулись», — заявил он.

Профессор Университета штата Юта Марк Нельсон заявил, что сверчки представляют серьезную проблему для скотоводов и фермеров, так как приходится тщательно подбирать необходимые пестициды, чтобы не навредить сельскохозяйственным культурам и животным. Кроме того, в этом году нашествие сверчков началось раньше, чем ожидалось.

Мормонские сверчки (Anabrus simplex) обитают на западе США. Свое название они получили в честь мормонов штата Юта, которые первыми столкнулись с ними. Эти насекомые не умеют летать, однако в период роения могут преодолевать до двух километров в день и серьезно вредят посевам. Помимо растений, они поедают других насекомых, в том числе своих сородичей, поэтому их и относят к каннибалам.

В 2024 году сообщалось, что мормонские сверчки спровоцировали как минимум две автомобильные аварии в

штате Невада. Причиной обоих ДТП стали неблагоприятные дорожные условия: появившаяся после дождя грязь смешалась с раздавленными сверчками, что сделало трассы скользкими.