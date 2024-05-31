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12:39, 31 мая 2024Из жизни

Сверчки-каннибалы спровоцировали две автомобильные аварии

В США мормонские сверчки-каннибалы спровоцировали две автомобильные аварии

Фото: Ccetsnakebite / Wikipedia

Мормонские сверчки, которые известны тем, что практикуют каннибализм, спровоцировали две автомобильные аварии в штате Невада, США. Об этом сообщает NBC News.

ДТП с участием трех грузовиков произошли на межштатной автомагистрали, тянущейся от Сан-Франциско до Нью-Джерси. Шериф невадского округа Эврика не сообщал о серьезных травмах у водителей.

Причиной обеих аварий стали неблагоприятные дорожные условия: появившаяся после дождя грязь смешалась на них с раздавленными сверчками, что сделало трассы скользкими и небезопасными. Власти штата предостерегли водителей от быстрой езды: на дорогах сейчас слишком сложно тормозить.

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Мормонские сверчки заполонили Неваду в прошлом году. Нашествие насекомых тогда заставило множество людей запереться дома. Жители жаловались на грязь и запах, которые оставляют после себя сверчки.

Мормонские сверчки (Anabrus simplex) обитают на западе США. Свое название они получили в честь мормонов штата Юта, которые первыми столкнулись с ними. Эти насекомые не умеют летать, однако в период роения могут преодолевать до двух километров в день и серьезно вредят посевам. Помимо растений, они поедают других насекомых, в том числе своих сородичей, поэтому их и относят к каннибалам.

Ранее сообщалось, что в Великобритании лебедь перепутал мокрую дорогу с рекой и спровоцировал аварию. Люди получили незначительные травмы, а птица улетела, как только на место происшествия прибыл зоозащитник.

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      Юлия Юткина
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