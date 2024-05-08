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20:17, 8 мая 2024Из жизни

Лебедь перепутал мокрую дорогу с рекой и спровоцировал аварию

Лебедь перепутал мокрую дорогу с рекой и спровоцировал аварию в Великобритании

Фото: Walter Brunner / Unsplash

В Великобритании лебедь перепутал мокрую дорогу с рекой и спровоцировал аварию в графстве Дорсет. Об этом сообщает Daily Mail.

Лебедь шел по оживленной трассе с двусторонним движением в час пик, не обращая внимания на машины. В это время едущие за птицей два автомобиля врезались в друг друга, чтобы не сбить ее. Одна машина загорелась, но пассажиры смогли выбраться. Они получили незначительные травмы. Трассу пришлось перекрыть, чтобы потушить огонь.

Когда на место происшествия прибыл волонтер из благотворительной организации Wildlife in Need, лебедь уже улетел. Эксперт предположил, что птица приземлилась на мокрую дорогу, поскольку с высоты перепутала ее с рекой. «Это не самые умные животные», — добавил волонтер.

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      Юлия Юткина
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