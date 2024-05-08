Лебедь перепутал мокрую дорогу с рекой и спровоцировал аварию в Великобритании

В Великобритании лебедь перепутал мокрую дорогу с рекой и спровоцировал аварию в графстве Дорсет. Об этом сообщает Daily Mail.

Лебедь шел по оживленной трассе с двусторонним движением в час пик, не обращая внимания на машины. В это время едущие за птицей два автомобиля врезались в друг друга, чтобы не сбить ее. Одна машина загорелась, но пассажиры смогли выбраться. Они получили незначительные травмы. Трассу пришлось перекрыть, чтобы потушить огонь.

Когда на место происшествия прибыл волонтер из благотворительной организации Wildlife in Need, лебедь уже улетел. Эксперт предположил, что птица приземлилась на мокрую дорогу, поскольку с высоты перепутала ее с рекой. «Это не самые умные животные», — добавил волонтер.

Ранее сообщалось, что обезьяна в Таиланде прыгнула на мотоцикл и устроила аварию. Животному удалось забрать один пакет продуктов у пострадавшего водителя.

