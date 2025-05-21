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16:54, 21 мая 2025Моя страна

Назван средний возраст чаще всего выигрывающих в лотерею россиян

«Национальная Лотерея»: Крупные выигрыши получают россияне старше 56 лет
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Чаще всего крупные выигрыши в лотерею получают россияне старше 56 лет. Такие средние данные называет РИА Новости со ссылкой на оператора всероссийских гослотерей, организованных Минфином России, «Национальная Лотерея».

Уточняется, что 32 процента победителей старше этого возраста. Наиболее редко миллионные призы достаются игрокам от 18 до 25 лет — всего 4 процента.

Ранее выигравшая 118 миллионов в лотерею россиянка рассказала об изменениях, которые произошли в ее жизни, и раскрыла секрет удачи. Среди прочего, россиянка начала путешествовать — за полтора года она побывала в Мексике, Сербии и Южной Корее.

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