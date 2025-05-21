Копатько: Профессиональная деятельность Портнова могла быть причиной убийства

Вероятной причиной убийства Андрея Портнова, бывшего советника экс-главы Украины Виктора Януковича, является его профессиональная деятельность. Об этом сообщил социолог и политолог Евгений Копатько в комментарии «Ленте.ру».

По словам эксперта, Портнов являлся известным юристом с высокой квалификацией. Он не боялся конфликтовать и отстаивать свою позицию в противоречивых делах. Копатько считает, что такая уверенность и напористость жертвы могла стать причиной убийства.

Ранее Копатько усомнился в причастности президента Украины Владимира Зеленского к устранению Портнова. Он отметил, что компромат на власть в стране есть у многих политических деятелей, в том числе у тех, кто симпатизирует Киеву.