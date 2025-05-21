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15:35, 21 мая 2025Экономика

Названо количество получающих выплаты жителей курского приграничья

Хинштейн: Выплаты в 65 тысяч рублей получили 113 тысяч жителей Курской области
Вячеслав Агапов

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Ежемесячные выплаты в 65 тысяч рублей получили уже 113 тысяч жителей курского приграничья. Количество получающих средства от государства граждан назвал врио губернатора региона Александр Хинштейн, его цитирует РИА Новости.

В эфире телеканала «Россия 24» глава региона отметил, что в общей сложности власти перечисляют пострадавшим порядка 7,3 миллиарда рублей в месяц.

Во время визита в Курскую область президента РФ Владимира Путина Хинштейн также попросил продлить выплаты для жителей курского приграничья. По его словам, их стоит продлить до момента возвращения людей в свои дома.

«Когда совещание с правительством России проходило, вами было сказано, что эти деньги люди будут получать до полного освобождения Курской области от противника. (...) Но я попросил бы вас, Владимир Владимирович, рассмотреть возможность эти выплаты продолжить, по крайней мере, до того момента, пока люди не смогли получить возможность возвращения в свои дома», — пояснил он.

Денежные выплаты полагаются гражданам, которые по состоянию на 6 августа 2024 года проживали на территориях, где был введен режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера. В начале мая 2025-го правительство дополнительно выделило 392 миллиона рублей на выплаты.

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