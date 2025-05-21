Обычные продукты оказались оружием против старения

Aging: Зеленый чай, ягоды, куркума и чеснок замедляют биологическое старение

Регулярное употребление зеленого чая, ягод, куркумы, чеснока и розмарина может замедлить биологическое старение. К такому выводу пришли американские исследователи, опубликовавшие результаты анализа в журнале Aging.

Авторы работы использовали данные клинического исследования, в котором участвовали мужчины в возрасте от 50 до 72 лет. Все они соблюдали особую диету, включающую продукты, способные влиять на работу так называемых эпигенетических часов — биологических механизмов, фиксирующих темпы старения организма.

Наибольший эффект показала группа продуктов, в которую вошли специи и напитки, богатые полифенолами — веществами, способными регулировать активность генов. Те участники, которые чаще включали такие продукты в рацион, за восемь недель снизили свой эпигенетический возраст в среднем на два года — независимо от потери веса.

По мнению авторов, компоненты чеснока, зеленого чая, куркумы, ягод и розмарина могут подавлять активность ферментов, запускающих эпигенетическое старение. Некоторые из них также активируют гены, участвующие в восстановлении клеток и защите от воспаления.

В мае 2025 года ученые также назвали черный чай, ягоды, цитрусовые и яблоки продуктами, способствующими здоровому старению. Исследование показало, что богатые флавоноидами продукты помогают сохранить физическую активность, стабильное психоэмоциональное состояние и снижают риск возрастной слабости.