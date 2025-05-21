Одной категории россиян предложили отключить «Госуслуги»

В Минюсте предложили лишить неплательщиков алиментов доступа к «Госуслугам»

Одну из категорий россиян могут лишить доступа к «Госуслугам». Как сообщает «Интерфакс», первый замглавы Министерства юстиции страны Евгений Забарчук предложил отключить возможность пользоваться сервисом неплательщикам алиментов.

«Предлагается ввести запрет на пользование государственными интернет-сервисами, в том числе "Госуслугами", работать на муниципальных и государственных должностях, брать кредиты и займы за исключением целевых кредитов, направленных на погашение задолженности», — заявил первый замглавы Минюста.

Он добавил, что ведомство также прорабатывает другие ограничения для должников: запрет на открытие счетов и банковские операции, на регистрацию юридических лиц и ИП, а также на покупку билетов повышенной комфортности в поездах и самолетах.

«Хватит уже играть с ними, нужно заниматься конкретной работой, чтобы они понимали, что каждый их шаг будет связан с ограничением свободы в той степени, в которой это необходимо для обеспечения прав и свобод наших граждан», — заключил Забарчук.

Ранее стало известно, что российский реестр злостных неплательщиков алиментов запустят уже в 2025 году. В него войдут сведения о должниках, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности.