Огромное военное кладбище на Украине попало на видео

Опубликовано видео огромного военного кладбища в украинском Чернигове

Житель Чернигова на Украине снял огромное военное кладбище. Снятые украинцем кадры опубликовал российский военкор Чингис Дамбиев в своем Telegram-канале.

На видео можно заметить множество могил украинских военнослужащих, а также развевающиеся над ними флаги. «Цена нашей жизни», — подписал ролик его автор.

Ранее в сети появилось видео гигантского военного кладбища в Харькове, его засняли с дрона, однако даже с высоты не удалось охватить всю его площадь. По словам местной жительницы, в начале специальной военной операции (СВО) России на Украине захоронения военных занимали всего три ряда на погосте.