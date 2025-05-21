Пассажирка российского самолета «просто так» открыла аварийный люк перед вылетом

Пассажирка рейса из Калининграда в Петербург открыла люк самолета перед вылетом

Пассажирка самолета российской авиакомпании открыла аварийный люк перед вылетом и была снята с рейса. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Уточняется, что инцидент произошел 21 мая на борту лайнера, собиравшегося вылететь из Калининграда в Санкт-Петербург. Россиянка по имени Ирина, находившаяся в самолете, рассказала журналистам, что одна из ее попутчиц решила открыть люк, когда воздушное судно находилось на стоянке. Свои действия она объяснила фразой «просто так». По мнению Ирины, нарушительница порядка была не совсем трезвой.

«Она решила, что надпись "дернуть в случае аварийной ситуации" — это уже сейчас», — пояснила собеседница издания.

Ирина добавила, что женщину вывели из салона полицейские, вместе с ней был ее спутник. Затем представители технических служб закрыли люк и после его проверки дали добро на вылет.

Как пишет источник, помимо пары, воздушное судно покинули еще два пассажира, которые не захотели лететь «после таких приключений».

В июле 2024 года похожий случай произошел на борту другой российской авиакомпании — Smartavia. Тогда пассажир открыл аварийный люк самолета, не выдержав жары в салоне.

