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11:06, 21 мая 2025Силовые структуры

Похитившая 10 миллионов экс-ректор российского вуза стала фигуранткой еще одного дела

Бывший ректор ПсковГУ Ильина стала фигурантом еще одного дела
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Наталья Ильина

Наталья Ильина. Фото: Алексей Семенов / ТАСС

Обвиняемая в хищении 10 миллионов рублей из бюджета ректор Псковского государственного университета (ПсковГу) Наталья Ильина стала фигурантом еще одного уголовного дела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по Псковской области.

Следователи возбудили в отношении нее уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

По данным следствия, в 2023-2024 годах Ильина незаконно получила от подчиненного 1,45 миллиона рублей, которые были начислены ему из бюджета университета. В МВД отметили, что это подорвало престиж и авторитет главного высшего учебного заведения региона и повлекло дискредитацию государственных и образовательных учреждений в целом.

9 апреля Псковский городской суд отправил ректора в СИЗО на два месяца. Она обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

По версии правоохранителей, в период с 2020 по 2021 год ректор Ильина фиктивно трудоустроила своего знакомого на должность доцента. В итоге за четыре года она смогла похитить из бюджета университета более десяти миллионов рублей в качестве зарплат и иных выплат несуществующему сотруднику.

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