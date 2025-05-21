Похитившая 10 миллионов экс-ректор российского вуза стала фигуранткой еще одного дела

Бывший ректор ПсковГУ Ильина стала фигурантом еще одного дела

Обвиняемая в хищении 10 миллионов рублей из бюджета ректор Псковского государственного университета (ПсковГу) Наталья Ильина стала фигурантом еще одного уголовного дела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по Псковской области.

Следователи возбудили в отношении нее уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

По данным следствия, в 2023-2024 годах Ильина незаконно получила от подчиненного 1,45 миллиона рублей, которые были начислены ему из бюджета университета. В МВД отметили, что это подорвало престиж и авторитет главного высшего учебного заведения региона и повлекло дискредитацию государственных и образовательных учреждений в целом.

9 апреля Псковский городской суд отправил ректора в СИЗО на два месяца. Она обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

По версии правоохранителей, в период с 2020 по 2021 год ректор Ильина фиктивно трудоустроила своего знакомого на должность доцента. В итоге за четыре года она смогла похитить из бюджета университета более десяти миллионов рублей в качестве зарплат и иных выплат несуществующему сотруднику.

