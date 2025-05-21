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12:21, 21 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на массовую атаку украинских БПЛА на фоне переговоров

Сенатор Карасин: Киев продолжает провоцировать и нагнетать напряженность
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Григорий Карасин

Григорий Карасин. Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Киев продолжает провоцировать и нагнетать напряженность, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на ночную попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать территории России почти 130 беспилотниками.

«По-моему, все эти настроения (желание перемирия — прим. «Ленты.ру») далеки от киевской верхушки. Киевская вертушка по-прежнему провоцирует ситуацию, нагнетает напряженность, запускает сотни дронов по мирным объектам. То есть фактически занимается подрывной работой. Плюс к этому им помогают европейские лидеры из Лондона, Берлина и Парижа», — рассказал Карасин.

Сенатор отметил, что Евросоюз также пытается давить на президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу.

Все это в купе напоминает продуманную такую политику. Мы должны на это четко и жестко реагировать

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

В ночь 21 мая ВСУ выпустили по России почти 130 беспилотников. Попытки атаки, как сообщили в Минобороны России, были предприняты с 20:00 20 мая по московскому времени до 4:05 утра 21 мая. Силы противовоздушной обороны сбили 127 беспилотников над девятью регионами России и Черным морем.

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