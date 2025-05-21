Политолог после удара под Сумами раскрыл приводящую к потерям привычку командования ВСУ

Политолог Перенджиев: Раскол в системе командования приводит ВСУ к потерям

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдаются разобщение в системе командования, множество коррупционных схем, попытки подставить и привычка обманывать друг друга. Так доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный эксперт Александр Перенджиев прокомментировал Life.ru уничтожение лагеря спецназа ВСУ под Сумами.

Он отметил, что внутренние интриги и вражда вводят серьезный дисбаланс в систему управления украинской армией. Это отражается не столько на управлении боевыми действиями, а также на обеспечении безопасности, уточнил эксперт.

«В данном случае мы говорим про полигон в Сумской области. Я могу предположить, что кто-то дал какую-то команду, не проконтролировал, вообще не был в курсе о каких-то мероприятиях», — пояснил политолог.

По его словам, на Украине тот, кто должен контролировать безопасность подготовки спецназовцев, не в курсе про их наличие и проводимое мероприятие. «За счет всего этого мы пользуемся этим и бьем по их слабым местам», — уточнил спикер.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило об ударе по лагерю подготовки 1-й бригады спецназа ВСУ в районе сумской Шостки. Его нанесли расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».