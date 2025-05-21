Минобороны России сообщило об ударе по лагерю подготовки ВСУ

Минобороны: Армия России ударила по лагерю подготовки ВСУ

Армия России ударила по лагерю подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в сводке Минобороны о событиях в зоне проведения спецоперации.

Перед этим было опубликовано видео нанесения удара по лагерю ВСУ в Сумской области.

Удар был нанесен российским дальнобойным оружием, отметили в военном ведомстве. Кроме того, за минувшие сутки были поражены объекты украинской военной инфраструктуры и места дислокации иностранных наемников ВСУ.

По данным Минобороны, за сутки российскими войска было сбито 162 украинских беспилотника вне зоны спецоперации. Ранее стало известно о массовом налете дронов на российские регионы, сообщалось о 127 сбитых летательных аппаратах.