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12:10, 21 мая 2025Россия

Минобороны России сообщило об ударе по лагерю подготовки ВСУ

Минобороны: Армия России ударила по лагерю подготовки ВСУ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Армия России ударила по лагерю подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в сводке Минобороны о событиях в зоне проведения спецоперации.

Перед этим было опубликовано видео нанесения удара по лагерю ВСУ в Сумской области.

Удар был нанесен российским дальнобойным оружием, отметили в военном ведомстве. Кроме того, за минувшие сутки были поражены объекты украинской военной инфраструктуры и места дислокации иностранных наемников ВСУ.

По данным Минобороны, за сутки российскими войска было сбито 162 украинских беспилотника вне зоны спецоперации. Ранее стало известно о массовом налете дронов на российские регионы, сообщалось о 127 сбитых летательных аппаратах.

ЖЗЛ
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