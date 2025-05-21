В Минобороны сообщили о 162 сбитых дронах ВСУ вне зоны СВО

Минобороны: Средства ПВО сбили 162 дрона ВСУ вне зоны СВО

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 162 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) вне зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили в Минобороны России.

Всего, по данным оборонного ведомства, российские системы ПВО уничтожили 236 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, большую часть из которых — 162 — вне зоны СВО.

Кроме того, российские военные за минувшие сутки сбили шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США, выпущенные ВСУ.

Ранее сообщалось, что за ночь ВСУ выпустили по России почти 130 беспилотников. Больше всего летательных аппаратов — 41 — перехватили над Брянской областью. Еще 37 сбили над Орловской.