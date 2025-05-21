Europa Press: Полиция Испании ищет нескольких причастных к убийству Портнова

Национальная полиция Испании начала поиски нескольких человек, которые могут быть причастны к убийству бывшего советника экс-главы Украины Виктора Януковича Андрея Портнова близ Мадрида. Об этом сообщает агентство Europa Press со ссылкой на источники.

По данным агентства, подозреваемые могли сбежать через лесистую местность рядом со школой, где было совершено убийство. Отмечается, что в Портнова выстрелили несколько раз, когда он собирался сесть в автомобиль.

По мнению социолога и политолога Евгения Копатько, вероятной причиной убийства Портнова является его профессиональная деятельность. Эксперт отметил, что Портнов являлся известным юристом с высокой квалификацией. Он не боялся конфликтовать и отстаивать свою позицию в противоречивых делах.

Утром 21 мая стало известно об убийстве бывшего советника Януковича. Преступление произошло в пригороде Мадрида рядом с Американской школой. Сообщается, что в Портнова, который в момент нападения находился за рулем автомобиля, стреляли два или три человека.