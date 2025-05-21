Полиция задержала помощника обманувших пенсионерку на 9 миллионов рублей мошенников

В Москве задержали помощника мошенников, обманувших пенсионерку на 9 млн руб.

В Москве задержали 24-летнего мужчину, подозреваемого в содействии телефонным мошенникам, обманувшим 74-летнюю российскую пенсионерку на 9,7 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичного МВД.

Аферисты позвонили потерпевшей от лица работников госорганов и убедили разместить сбережения на «безопасном счете». Обманутая продала квартиру, а вырученные с продажи деньги в сумме более 9 миллионов рублей отдала приехавшему к ней курьеру мошенников. После задержания выяснилось, что он является приехавшим в столицу на заработки жителем Смоленской области.

После того как курьер забрал у пенсионерку выручку, он перевел ее соучастникам. Теперь мужчина является фигурантом дела по статье о мошенничестве.

Ранее сотрудники ФСБ и Следственного комитета (СК) России задержали 10 членов организованной преступной группировки, которая обеспечивала деятельность телефонных мошенников.