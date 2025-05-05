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10:02, 5 мая 2025Силовые структуры

ФСБ пресекла деятельность преступной группы по обеспечению работы телефонных мошенников

СК и ФСБ задержали 10 членов ОПГ, обеспечивающих работу сим-боксов мошенников
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Обеспечивавшего работу сим-боксов мошенников россиянина объявили в международный розыск

Фото: ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета (СК) России задержали 10 членов организованной преступной группировки (ОПГ), которая обеспечивала деятельность телефонных мошенников. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным ведомства, с сентября 2024-го по март 2025 года они на территории Московского региона и Владимирской области поддерживали работу сим-боксов в кол-центрах мошенников, которые проводили массовые обзвоны жителей разных регионов России с целью их обмана и рассылки ложных сообщений о минировании зданий.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за создание и участие в преступном сообществе, пособничество к лжеминированию. Также следователи проверяют их на причастность к мошенничеству. Им избрана мера пресечения. В ходе обысков силовики изъяли мобильные телефоны, 23 сим-бокса, более тысячи сим-карт, деньги и электронные носители информации.

ОПГ возглавлял гражданин России 1993 года рождения, который находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Ему заочно предъявлено обвинение и выдана санкция на заочный арест. Он объявлен в международный розыск.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Татарстане полицейские задержали пособников украинских телефонных мошенников.

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