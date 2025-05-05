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10:12, 5 мая 2025Силовые структуры

Обеспечивавшего работу сим-боксов мошенников россиянина объявили в международный розыск

Главу центра с сим-боксами для мошенников объявили в международный розыск
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Российские следователи объявили в международный розыск россиянина 1993 года рождения, организовавшего преступное сообщество по обеспечению работы сим-боксов для мошенников. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Следователи полагают, что преступник скрывается на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Ему заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

По данным следствия, благодаря совместной работе СК и ФСБ во Владимирской области удалось задержать 10 членов преступной группы, обеспечивавших работу сим-боксов для обзвона россиян мошенниками.

Группировка действовала с сентября 2024 по март 2025 года. При помощи сим-боксов совершался массовый обзвон российских граждан, в том числе из-за рубежа. Целью преступников был обман и хищение средств в особо крупном размере, а также ложные сообщение о минировании зданий с целью дестабилизации органов власти.

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