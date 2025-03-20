Российские полицейские задержали пособников украинских телефонных мошенников

В Татарстане полицейские задержали пособников украинских телефонных мошенников

В Татарстане полицейские задержали пособников украинских телефонных мошенников. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, оперативники пресекли деятельность узлов связи, через которые украинские мошенники обманывали граждан России. Злоумышленники звонили людям и под предлогом продления договора на мобильную связь пытались получить код доступа к Госуслугам. Затем от их имени оформляли микрокредиты, а для возвращения средств требовали перевести деньги на якобы безопасные счета.

Работа по выявлению преступной группы велась на протяжении нескольких месяцев. В январе этого года сотрудники полиции установили, что номера аферистов зарегистрированы в Татарстане. Затем были установлены места проживания двоих приезжих, которые прибыли в республику по указанию неизвестного куратора. Они снимали квартиры и размещали в них полученное оборудование для подмены номеров на российские, а также занимались его обслуживанием и заменой заблокированных sim-карт.

После полицейские вышли на след и других участников преступной сети. Предварительно установлено, что бизнес организовали два жителя Чебоксар. По указанию зарубежных сообщников через мессенджеры они набирали желающих заработать. Также приобретали и доставляли оборудование и sim-карты, давали инструкции соучастникам и переводили вознаграждение.

По выявленным адресам проведены обыски и изъято 12 sim-банков, более 2,7 тысяч sim-карт, компьютерная техника, средства связи и другие предметы. Устанавливаются все сообщники задержанных и потерпевшие от их действий.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали посредников телефонных мошенников с Украины.