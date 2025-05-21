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11:30, 21 мая 2025Мир

Понимание Трампом необходимости проведения президентских выборов на Украине оценили

Кнайсль: Трамп понимает, что на Украине должны пройти президентские выборы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Глава США Дональд Трамп понимает, что на Украине должны быть проведены президентские выборы. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль, сообщает ТАСС.

«Трамп уже несколько недель назад говорил, что Украина должна провести выборы», — сказала она.

По словам Кнайсль, проведения выборов требует также украинская конституция. «И Вашингтон видит это так же: выборы должны быть проведены. Посмотрим, кто на них победит», — уточнила она.

Она напомнила, что украинский лидер Владимир Зеленский ранее заявлял, что ему выборы не нужны, потому что у него есть социологические опросы. Она подчеркнула, что это довольно странный аргумент.

Ранее Кнайсль заявила, что в Австрии считают, будто идея России вести политические переговоры с руководством Украины уже является уступкой от Москвы Киеву. Она также отметила, что ни масштабные санкции, ни спонсируемый НАТО флот не смогли победить Россию и уничтожить экономику страны.

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