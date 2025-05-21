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15:09, 21 мая 2025Интернет и СМИ

Популярный комик рассказал о странном отношении к алкоголю в одной европейской стране

Комик Илья Макаров заявил, что во Франции можно выпить и сесть за руль
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: HUGA / YouTube

Популярный российский комик Илья Макаров заявил, что во Франции странно относятся к алкоголю. Об этом он рассказал в выпуске шоу «Однажды в Париже», запись которого доступна на YouTube.

На шоу комик Хетаг Хугаев вспомнил слова Макарова о том, что в Париже можно выпить много алкоголя и после этого сесть за руль автомобиля. В ответ на это Макаров согласился и добавил, что во Франции действительно существует особое отношение к употреблению алкоголя.

«У них какие-то другие нормы такие, по-моему. Если по массе тела рассчитывать, полгаллона пива можно *** (выпить)», — поиронизировал Макаров.

Ранее Хугаев назвал шокировавшую его особенность Испании. По словам комика, он приехал в аэропорт Валенсии, из которого должен был вылетать во Францию, и получил посадочный талон без указания места в самолете.

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