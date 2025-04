Популярный российский комик раскрыл шокировавшую его особенность одной европейской страны

Стендап-комика Хетага Хугаева шокировал овербукинг билетов на самолет в Испании

Популярный российский стендап-комик Хетаг Хугаев назвал шокировавшую его особенность Испании. Об этом он рассказал в выпуске шоу «Однажды в Париже», запись которого доступна на YouTube.

По словам Хугаева, он приехал в аэропорт Валенсии, из которого должен был вылетать во Францию, и получил посадочный талон без указания места в самолете. Его шокировал овербукинг билетов на самолет в Испании (продажа авиакомпанией больше авиабилетов, чем мест в самолете, — прим. «Ленты. ру»), поскольку, по его словам, билет на рейс он покупал за месяц до поездки.

«Я приезжаю в аэропорт со своим билетом, все купил заранее. Эта куркума (сотрудница аэропорта — прим. «Ленты. ру») говорит мне, что я не полечу, что все места заняты (...) и она говорит: In Spain it is legal, — типа в Испании легально продавать больше билетов, чем есть. А ничего тот факт, что я за месяц все покупал?» — поделился воспоминаниями Хугаев.

По словам комика, он долго не мог поверить, что такое вообще возможно.

