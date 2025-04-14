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17:44, 14 апреля 2025Интернет и СМИ

Популярный российский комик раскрыл шокировавшую его особенность одной европейской страны

Стендап-комика Хетага Хугаева шокировал овербукинг билетов на самолет в Испании
Юлия Герасимова (редактор)

Кадр: Huga / YouTube

Популярный российский стендап-комик Хетаг Хугаев назвал шокировавшую его особенность Испании. Об этом он рассказал в выпуске шоу «Однажды в Париже», запись которого доступна на YouTube.

По словам Хугаева, он приехал в аэропорт Валенсии, из которого должен был вылетать во Францию, и получил посадочный талон без указания места в самолете. Его шокировал овербукинг билетов на самолет в Испании (продажа авиакомпанией больше авиабилетов, чем мест в самолете, — прим. «Ленты. ру»), поскольку, по его словам, билет на рейс он покупал за месяц до поездки.

«Я приезжаю в аэропорт со своим билетом, все купил заранее. Эта куркума (сотрудница аэропорта — прим. «Ленты. ру») говорит мне, что я не полечу, что все места заняты (...) и она говорит: In Spain it is legal, — типа в Испании легально продавать больше билетов, чем есть. А ничего тот факт, что я за месяц все покупал?» — поделился воспоминаниями Хугаев.

По словам комика, он долго не мог поверить, что такое вообще возможно.

Ранее популярный стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом в реестр иноагентов), уехавший в Европу, раскрыл разницу между юмором в России и Испании. По его словам, в этой европейской стране не табуированы шутки на откровенные темы.

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