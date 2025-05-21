Продажу квартиры Волочковой вдвое дороже рынка объяснили

Риелтор Кашапов: Квартиру Волочковой продали вдвое дороже рынка из-за имени

Квартиру балерины Анастасии Волочковой в центре Санкт-Петербурга продали вдвое дороже рыночной цены из-за громкого имени. Так объяснил наценку риелтор Андрей Кашапов.

Специалист отметил, что жилье продали по цене 841 тысяча рублей за квадратный метр, а другие квартиры на той же улице продают по 530 тысяч рублей за «квадрат». На канале Грибоедова, в одном из самых популярных районов Северной столицы, «квадрат» стоит 407 тысяч рублей, подчеркнул специалист.

«Получается, что свою квартиру она продала чуть ли там на 80-100 процентов выше рынка. Сработало имя, все-таки не зря она работала на него», — заявил Кашапов.

Ранее стало известно, что Анастасия Волочкова продала свою шестикомнатную квартиру площадью 196 квадратных метров на Итальянской улице в Санкт-Петербурге. От сделки балерина выручила 165 миллионов рублей.