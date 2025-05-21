Волочкова продала шестикомнатную квартиру с лепниной и расписными потолками

Shot: Волочкова продала шестикомнатную квартиру в центре Санкт-Петербурга

Артистка балета Анастасия Волочкова продала свою шестикомнатную квартиру в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Квартира на Итальянской улице площадью 196 квадратных метров была продана за 165 миллионов рублей. Интерьеры жилья выполнены в «версальском» стиле — там присутствует лепнина и расписаны потолки. Известно, что жилье Волочкова приобрела в 2001 году.

Авторы Telegram-канала связали продажу жилья с долгами за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Ранее суд обязал Волочкову погасить долг в размере 127,63 тысячи рублей.

Также ранее артистке пришлось избавиться от 22 квартир в Астрахани, которые достались ей от бывшего мужа Игоря Вдовина. За них Волочкова получила 87,1 миллиона рублей.