Волочкова решила продать элитную недвижимость из-за долгов по ЖКХ

Shot: Волочкова продает элитную квартиру в Петербурге из-за долгов по ЖКХ

Российская балерина Анастасия Волочкова выставила на продажу шестикомнатную квартиру в центре Санкт-Петербурга из-за долгов по ЖКХ. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Поясняется, что задолженность артистки за коммунальные услуги достигла уже почти 130 тысяч рублей. За недвижимость Волочкова планирует выручить 165 миллионов рублей. Потенциальный покупатель приобретет, среди прочего, гостевую спальню с гостевым туалетом, кабинет-библиотеку, хозблок и спортивную комнату.

В августе 2024 года сообщалось, что Волочковой пришлось избавиться от 22 квартир в Астрахани, которые достались ей от бывшего мужа Игоря Вдовина. Таким образом она рассчитывала вернуть хотя бы часть денег, которые должен ей экс-супруг. По словам балерины, Вдовин занял у нее 3,5 миллиона долларов и не вернул. Вместо них она получила десятки недостроенных квартир.