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18:29, 21 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на прогноз канцлера Германии по окончанию конфликта на Украине

Сенатор Джабаров согласился с прогнозом Мерца по окончанию конфликта на Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров согласился с прогнозом нового канцлера Германии Фридрих Мерц по окончанию конфликта на Украине. В разговоре с «Лентой.ру» сенатор отметил, что глава немецкого правительства, сам того не понимания, говорит совершенно правильные вещи об отсутствии признаков скорого завершения конфликта.

«Я, конечно, согласен. Если он и его союзники в лице Франции, Великобритании, Польши будут продолжать оказывать военную поддержку Украине, этот конфликт долго не завершится. У них задача, чтобы война продолжалась. А все эти разговоры о мире — им нужно просто перемирие, чтобы пополнить украинские резервы, восполнить личный состав ВСУ. Они заинтересованы. Слишком много они поставили на войну с Россией», — заявил Джабаров.

Ранее Мерц заявил, что на данный момент нет признаков скорого завершения конфликта на Украине.

20 мая канцлер ФРГ после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом пообещал, что европейские страны продолжат оказывать помощь Киеву и усилят давление на Россию для скорейшего завершения конфликта.

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