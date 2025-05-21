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11:34, 21 мая 2025Россия

Путин пошутил о вхождении Сумской области в состав России

Путин о вхождении Сумской области в состав РФ: Хинштейн хочет все побольше
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетОтставка губернатора:

Кадр: РИА Новости

Врио главы Курской области Александр Хинштейн «хочет все побольше», поэтому и был назначен на эту должность. Так о выборе экс-депутата на должность пошутил президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Эти слова российского лидера относились к ремарке одного из курских чиновников о возможном вхождении Сумской области в состав России. Также Путин посмеялся над умением Александра Хинштейна получать деньги от федерального центра.

«Одно могу точно сказать — деньги выбивает», — пошутил Путин.

5 декабря 2024 года Владимир Путин предложил Хинштейну временно возглавить Курскую область. Бывший губернатор приграничного региона Алексей Смирнов объявил об отставке. Позже Смирнова арестовали по подозрению в хищении миллиарда рублей при строительстве оборонительных сооружений в регионе.

ЖЗЛ
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