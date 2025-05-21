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18:46, 21 мая 2025Моя страна

«Пятнистая леди» попала в объектив фотоловушки российского заповедника

Самка дальневосточного леопарда попала в объектив фотоловушки в Приморском крае
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Telegram-канал «Земля леопарда» — дирекция заповедников

Самка дальневосточного леопарда попала в объектив фотоловушки в Приморском крае. Снимки публикует Telegram-канал дирекции заповедников «Земля леопарда».

На кадрах видна хищница под номером Leo 311F, которая грациозно ступает по лесу. Отмечается, что у большой кошки пока нет имени, потому что у нее нет хранителя — человека, который берет на себя опеку над ней.

«Пятнистая леди часто отмечается фотоловушками на фоне изумительных видов национального парка, но вечно куда-то спешит, — отмечается в публикации. — Будем надеяться, что на свидание, и вскоре она подарит жизнь котятам».

Ранее появились снимки другой самки леопарда, проходящей мимо распускающегося рододендрона. На кадрах дикая кошка по кличке Граница осматривает владения.

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