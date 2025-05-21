Рамафоса заявил Трампу, что Зеленскому в ЮАР преподали уроки, как установить мир

Президент Южной Африки Сирил Рамафоса ответил американскому лидеру Дональду Трампу на вопрос о том, «какого черта [президент Украины] Зеленский делал в ЮАР?» Разговор политиков транслировался телеканалом CNBC.

По его словам, Зеленскому в ЮАР преподали уроки, как установить мир. «Вы знаете, нам повезло, потому что у нас был великий Нельсон Мандела, который научил нас, как установить умиротворение. Так что мы поделились с ним некоторыми из этих уроков, некоторыми из тех познаний», — заявил политик.

Рамафоса напомнил одну мудрость Манделлы: «если хотите добиться мира в стране, делайте это безоговорочно, садитесь и разговаривайте». Он понадеялся, что Зеленский прислушается к этому совету.

Ранее сообщалось, что президент ЮАР в ходе совместной пресс-конференции с украинским коллегой призвал его уступить России территории. Рамафоса заявил, что такой шаг может стать возможностью для достижения режима полного прекращения огня и мирного урегулирования конфликта.