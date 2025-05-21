Россиян предупредили об опасных способах отказа от курения

Нарколог Исаев назвал опасной замену обычных сигарет электронными

Некоторые способы отказа от курения могут быть опасны для здоровья, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической клиники Руслан Исаев. К таким он отнес переход на электронные сигареты, замену никотина алкоголем, кофе, едой и другие методики.

«Резкий отказ "силой воли" у людей с высокой степенью зависимости может приводить к нарушениям сна, настроения, повышению тревожности, обострениям хронических заболеваний, — предупредил врач. — Переход на электронные сигареты, системы нагревания табака, вейпы не только не исключает вреда, но и часто закрепляет поведенческую привязку к ритуалу курения. Кроме того, сами жидкости и аэрозоли могут содержать вещества, воздействие которых на организм до конца не изучено. Особенно опасно это для людей с заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы».

Исаев также предостерег от попыток заменить сигареты алкоголем, кофе или едой. Эта ошибка, как он объяснил, приводит к формированию новых зависимостей и может только усугубить проблему.

«Использование народных средств — от валерианы до травяных сборов — может дать иллюзию контроля, но не влияет на нейробиологические механизмы зависимости, — добавил нарколог. — Другая ошибка — попытка перетерпеть без медицинской помощи. Люди часто боятся обратиться к врачу, но это существенно повышает шансы на успех отказала от курения».

Ранее сообщалось, что электронные сигареты оказались опаснее, чем предполагалось. Крупное исследование с участием почти 250 тысяч человек показало устойчивую связь между вейпингом и хронической обструктивной болезнью легких.