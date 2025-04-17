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16:36, 17 апреля 2025Наука и техника

Назвали самый вредный способ курения

Nicotine & Tobacco Research: Курение вейпов повышает риск ХОБЛ и гипертонии
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Prostooleh / Freepik

Электронные сигареты оказались опаснее, чем предполагалось: крупное исследование с участием почти 250 тысяч человек показало устойчивую связь между вейпингом и хронической обструктивной болезнью легких. Статья опубликована в журнале Nicotine & Tobacco Research.

Работу провели специалисты из Университета Джонса Хопкинса совместно с коллегами из нескольких научных центров США. Они разделили участников по привычкам: часть людей использовала только вейпы, часть курила обычные сигареты, третья группа совмещала оба вида, а контрольной служили те, кто не курил вовсе. За состоянием здоровья всех наблюдали на протяжении четырех лет, фиксируя развитие заболеваний.

В результате пользователи вейпов чаще других сталкивались с ХОБЛ — тяжелым хроническим заболеванием, при котором происходит необратимое сужение дыхательных путей. Кроме того, у вейперов в возрасте от 30 до 70 лет был зафиксирован повышенный риск развития гипертонии.

У курящих обычные сигареты риск заболеваний оказался выше по всем параметрам — от диабета до сердечной недостаточности. А у тех, кто совмещал оба вида курения, уровень угрозы для здоровья был максимальным.

Авторы исследования подчеркивают: хотя электронные сигареты не так разрушительны, как традиционные, они вовсе не безопасны. Особенно учитывая растущую популярность вейпинга среди молодежи, полученные данные требуют внимательного изучения и, возможно, пересмотра подходов к профилактике.

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