Россияне описали поездку в Пакистан словами «люди могут жить как в средневековье»

Российские путешественники Виталий Багров и Антон Гилмор побывали в Пакистане и рассказали о поразивших их во время поездки особенностях страны. Свои наблюдения они описали в блоге «Путешествия без багажа» на платформе «Дзен».

Авторы рассказали, что посетили цыганские деревни в городе Лахор и остались шокированы. По их словам, люди там живут прямо на земле в самодельных палатках, без водопровода и электричества, медицины и образования. «Производит сильное впечатление, что в 2025 году люди могут жить как в средневековье», — отметили россияне.

Они также обратили внимание на хаотичное дорожное движение в Пакистане, в котором, помимо машин, участвуют верблюды, ослы и лошади.

«В целом народ в Пакистане крайне гостеприимный и добродушный, все хотят вас угостить и даже не просят за это деньги», — резюмировали блогеры. При этом они предупредили, что некоторые районы страны все же опасны, и иностранцам не попасть туда без разрешения и вооруженной охраны.

Ранее Багров и Гилмор рассказали о секретах пакистанских стоматологов. Они описали увиденное словами «это безумие».