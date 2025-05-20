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09:02, 20 мая 2025Путешествия

Российские туристы описали секреты уличных стоматологов в Пакистане фразой «это безумие»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Rana Irfan Ali / Anadolu Agency / Getty Images

Туристы из России побывали в стране Южной Азии и узнали, как стоматологи лечат зубы прямо на улице. Об этом они рассказали в блоге «Путешествия без багажа» на платформе «Дзен».

Российские туристы Виталий Багров и Антон Гилмор посетили город Лахор в Пакистане и понаблюдали за работой местного ортодонта. «Казалось бы, это безумие и такого просто не может быть, но здесь уличные доктора до сих пор популярное явление», — рассказали блогеры.

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Мужчины рассказали, что вставить новые зубы вместо выпавших — одна из самых популярных процедур. «Первым делом дантист замешивает в столовой ложке раствор, который крепится к десне, затвердевает и выполняет роль своеобразного клея», — объяснил один из туристов. При этом санитарную обработку и стерилизацию врачи, расположившиеся на дороге, не проводят.

После нанесения клея доктор крепит искусственные зубы. «Прямо на наших глазах мужчине вставили несколько зубов. Один из них не хотел держаться и постоянно падал на землю, откуда зуб поднимали, ничем не обрабатывали, и снова запихивали в рот», — говорится в публикации.

Когда раствор с новыми зубами затвердевает, дантист поправляет прикус и отпускает счастливых пациентов. Россияне отметили, что такая стоматология до сих пор популярна из-за бедности в стране.

Ранее российский тревел-блогер побывал на юге Соединенных Штатов и описал живущих там американцев фразой «каждый третий без зубов». Жительница Миссисипи Маргарет рассказала россиянину, что проблема действительно глобальная и тянется фактически с прошлых веков.

Вот это да!
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