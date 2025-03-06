Российский тревел-блогер описал юг США фразой «каждый третий без зубов»

Российский тревел-блогер побывал на юге Соединенных Штатов и описал живущих там американцев фразой «каждый третий без зубов». Об этом он поведал в личном блоге на платформе «Дзен».

«Конечно, мне стало интересно, почему местные совсем не следят за зубами, сразу можно предположить, что стоматологи им не по карману, — написал автор публикации. — Только даже если совсем не ходить в больницу, зубы все-таки не будут разваливаться буквально у каждого второго, если банально их чистить. Причина в другом».

Жительница Миссисипи Маргарет рассказала россиянину, что проблема действительно глобальная и тянется фактически с прошлых веков. Первую причину она связала с рационом населения.

По ее словам, южане — лидеры по употреблению газированных напитков, которые содержат в составе кислоты, разрушающие зубную эмаль. «Местную кухню смело можно назвать высокоуглеводной, пять-семь ложек сахара в чай — легко, — продолжил блогер. — Банка арахисовой пасты за завтраком на семью — запросто».

Как указал соотечественник, сверху накладываются вредные привычки, в том числе курение. «Около 60 процентов жителей — курящие, из них половина употребляет жевательный табак, — пояснил он. — Представляете, какой это удар по здоровью десен и зубов?»

Ранее этот же путешественник описал жителей глубинки в США фразой «не умеют читать и писать». Местные полицейские сообщили соотечественнику, что зачастую в таких штатах встречаются закрытые комьюнити. Как указал блогер, грамотность таких «отшельников» поражает.