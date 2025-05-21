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15:36, 21 мая 2025Силовые структуры

Россиянин приставал к детям во дворе

СК: В Кургане задержали мужчину за приставания к детям
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Курганской области задержали местного жителя, пристававшего к детям. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, днем 18 мая пьяный мужчина во дворе дома на улице Гоголя домогался детей. Жительница дома заметила это и позвонила в полицию.

Возбуждено дело по пункту «б» части 5 статьи 132 («Совершение иных действий сексуального характера») УК РФ. Россиянин уже признал вину.

Ранее сотрудники полиции задержали 33-летнего жителя Рославля, который домогался девочки в лифте многоэтажного дома.

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