Россиянин приставал к детям во дворе

СК: В Кургане задержали мужчину за приставания к детям

В Курганской области задержали местного жителя, пристававшего к детям. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, днем 18 мая пьяный мужчина во дворе дома на улице Гоголя домогался детей. Жительница дома заметила это и позвонила в полицию.

Возбуждено дело по пункту «б» части 5 статьи 132 («Совершение иных действий сексуального характера») УК РФ. Россиянин уже признал вину.

Ранее сотрудники полиции задержали 33-летнего жителя Рославля, который домогался девочки в лифте многоэтажного дома.