Россиянин собрал предметы из СССР на миллионы рублей

Житель Барнаула собрал коллекцию предметов из СССР на миллионы рублей

43-летний житель Барнаула Константин Филатов рассказал о коллекции предметов родом из СССР, которую он собирает уже много лет. В интервью NGS22.RU он поделился, что некоторые находки оцениваются в миллионы рублей.

Филатов еще в раннем возрасте подумал, что необходимо сохранять предметы, которые выпускали в СССР. «Я родился в 1982 году и застал 90-е годы. Я видел, что рынок заполоняют китайские предметы быта и интерьера. И уже тогда они мне казались низкокачественными по сравнению с советскими», — поделился он.

Россиянин начал собирать коллекцию самоваров, подстаканников и небольших технических приборов типа фотоаппаратов, фильмоскопов и диафильмов. О крупной габаритной технике он не думал, однако позже начал погружаться в тему после знакомства с еще одним энтузиастом Андреем Минкиным — владельцем самой большой в мире коллекция советских телевизоров и проигрывателей.

Благодаря интернету и сарафанному радио Филатов насобирал внушительную коллекцию — одних только холодильников у него насчитывается около ста, самый старый был собран в начале 1950-х. Большинство техники находится в рабочем состоянии. Свою коллекцию барнаулец оценивает в десятки миллионов рублей и мечтает создать большой музей.

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