Россиянин угнал «Газель» с пивом и перевернулся

В Петербурге мужчина угнал «Газель» с пивом и перевернулся на повороте

В Санкт-Петербурге мужчина в камуфляжном костюме угнал «газель» с пивом и перевернулся. Об этом сообщает 78.ru.

Мужчина залез в кабину автомобиля на парковке около магазина и попытался скрыться. Однако на Пискаревском проспекте он не вписался в поворот и опрокинулся, зацепив светофор. После этого мужчина выбрался из машины, забрал бутылку пива и сбежал в неизвестном направлении, при этом свои вещи он оставил в «газели».

Ранее сообщалось, что в Омске мужчина посчитал, что его преследуют бандиты, и взял в заложники женщину.

