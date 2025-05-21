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18:38, 21 мая 2025Силовые структуры

Россиянин угнал «Газель» с пивом и перевернулся

В Петербурге мужчина угнал «Газель» с пивом и перевернулся на повороте
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Телеграм-канал 78 | НОВОСТИ

В Санкт-Петербурге мужчина в камуфляжном костюме угнал «газель» с пивом и перевернулся. Об этом сообщает 78.ru.

Мужчина залез в кабину автомобиля на парковке около магазина и попытался скрыться. Однако на Пискаревском проспекте он не вписался в поворот и опрокинулся, зацепив светофор. После этого мужчина выбрался из машины, забрал бутылку пива и сбежал в неизвестном направлении, при этом свои вещи он оставил в «газели».

Ранее сообщалось, что в Омске мужчина посчитал, что его преследуют бандиты, и взял в заложники женщину.

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